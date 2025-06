Buljubasich: Estoy a gusto en el club, nunca evalué salir

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, abordó los rumores que hablan sobre una supuesta intención de dejar Universidad Católica y también las informaciones que lo pusieron como candidato a un cargo en la selección chilena.

"Por un lado estoy sorprendido por todo lo que ha salido, nunca pensé salir, nunca le manifesté a nadie ni planifiqué nada. Estoy trabajando a gusto en el club, hay momentos buenos y otros no tan buenos, pero en ningún caso hubo una evaluación mía de salir", dijo en la presentación de Daniel Garnero como entrenador.

Agregó que "me sorprendió mucho lo que salió y con respecto a lo que sale de la selección también me sorprendí, porque nadie me llamó, nunca hablé con nadie. Hay mucha información que sale y lamentablemente ensucia o enturbia las cosas, y que a uno no le gustaría que salieran, pero es parte del sistema".

"Ratifico que nunca evalué salir, nunca lo hablé con nadie", sentenció el exarquero, que contó con respaldo del presidente, Juan Tagle.

"Lo que ha salido es creación. No sé si artística, pero casi artística. Las historias que se han contado... se ha mencionado el nombre de un director nuestro como posible sucesor, Felipe Correa, y eso incomoda, primero a Tati porque a nadie le gusta que su nombre se manosee de esa manera", dijo.

"Nos reunimos como directorio para conversar si alguien tenía una opinión distinta al apoyo total y se confirmó el apoyo a Tati de parte de todos los directores de Cruzados, incluyendo Felipe Correa", finalizó.

Tagle además ratificó que aún apuntan a inaugurar el Claro Arena en el primer partido como locales del segundo semestre.