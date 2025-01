Buljubasich por Gonzalo Tapia: Siempre estuvo sobre la mesa que el jugador se iba a vender

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, recapituló la salida del delantero Gonzalo Tapia hacia River Plate y valoró la postura del jugador de permitir que quede dinero en Universidad Católica por su venta al conjunto "millonario".

"Hace mucho tiempo que venimos con el tema de la extensión, tuvimos conversaciones con los representantes, pero sabiendo que podía pasar algo así y en el fondo, más allá que no había una extensión, siempre había una conversación y sobre la mesa que el jugador se iba a vender, y los representantes decían que lo iban a vender, independiente que quedara libre", señaló en conversación con Cooperativa Deportes.

En ese sentido, agregó que el tema era conocer "en qué valor, de qué manera y cuándo" sería esta venta".

"En el día a día uno va viendo que las cosas pueden pasar, y si bien no había contrato en el papel, había una palabra que iba a pasar y pasó, en el último día del año lo extendimos al jugador, porque si había que hacer la operación en enero, había que tener contrato, pero como muchos dicen hubo una postura buena de Gonzalo de dejar algo al club, pero hubo una parte del club de hacer este trabajo y llegar a buen puerto", explicó.

"Al mismo tiempo el club tiene la potestad de decir que no juega más, podría hacerlo, pero no es nuestra política y no lo vamos a hacer nunca, jamás vamos a sacar a un jugador, porque tenemos que buscar otras fórmulas para terminar de buena manera", señaló.

[Audio] Repasa la entrevista a José María Buljubasich en Cooperativa Deportes #CooperativaContigo https://t.co/S4OIhVe7BW pic.twitter.com/oM24xdEGIk — Cooperativa (@Cooperativa) January 6, 2025

Por ello, consideró que "cada club tiene su forma de pensar, pero si como club transmitimos a un entrenador que tiene que sacar a un jugador, ese entrenador pierde respeto del grupo, se genera una situación incómoda; aparte el 99 por ciento de entrenadores que hemos tenido no lo hubieran permitido, entonces no es una medida que tomamos".

"El valor de la transferencia fue por 1.100.000 dólares, pero hay un montón de cosas que van quedando un poco menos y se van repartiendo los dineros, pero es una venta que a uno le gustaría que fuera mayor, pero termina sirviendo y entrando al club con un porcentaje de una futura venta para Católica... podría haber sido cero", cerró.

Buljubasich también afirmó que en la UC están "con las expectativas de armar el mejor plantel posible para los desafíos que vienen" y adelantó que existe la opción de jugar la llave de Copa Sudamericana ante Palestino en el Estadio "Ester Roa" de Concepción, aunque barajan otras opciones como Viña del Mar.

Sobre el paro del Sifup, sostuvo que "espero que no haya un paro, que las partes puedan entender las realidades" y en lo relacionado con las movidas en el plantel, dijo que de momento no existen ofertas sobre Clemente Montes y que están negociando con Alfonso Parot y César Pinares sus respectivas renovaciones.