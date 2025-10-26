Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica
Cristián Cuevas abandonó lesionado el clásico universitario
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El zurdo quedó lastimado durante el primer tiempo.
El zurdo quedó lastimado durante el primer tiempo.
El jugador Cristián Cuevas salió lesionado del clásico universitario entre U. Católica y U. de Chile jugado en el Claro Arena.
El zurdo quedó lastimado tras una esforzada acción defensiva en el primer tiempo.
Luego que dejó la cancha en camilla, en el minuto 23, en su lugar entró Alfred Canales.