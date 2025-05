Cristián Cuevas: El domingo vamos a arrancar con la remontada que todos queremos

El futbolista de Universidad Católica Cristián Cuevas se mostró confiado en que, tras la salida del técnico Tiago Nunes, el club "cruzado" empezará un repunte en la Liga de Primera, el que tendrá su puntapié inicial en el partido de este fin de semana ante Palestino, por la fecha 13.

"Sabemos que estamos al debe con la gente, sobre todo porque llevamos cuatro derrotas consecutivas. A nadie le gusta perder y por eso el domingo vamos a ir a La Cisterna a conseguir tres puntos y arrancar con esa remontada que todos queremos", dijo.

El jugador de la UC expresó que les queda una "espinita" por la eliminación de Copa Sudamericana a manos de los tetracolores, pero sostuvo que "necesitamos sumar de a tres. Nadie está contento, somos bastante autocríticos y sabemos que podemos dar mucho más. Puede tener un gustito de revancha, pero lo principal es ir a ganar y arrancar de nuevo".

"Hay que hablar menos y conseguir resultados, es lo que la gente espera. El domingo marcará un nuevo inicio para nosotros, sea quien sea el que llegue a dirigirnos después, pero el domingo estaremos todos juntos, a muerte con Rodrigo -Valenzuela. No sirve de nada estar tan cerca si no ganas", señaló.

Luego, dijo que en la búsqueda por un DT "no me afecta mucho, no siento que tiene que ser del medio local o donde sea. Con tecnología se ve rápido cómo es el fútbol chileno y los jugadores. Se puede conocer rápido, pero nosotros pensando en el domingo y después veremos quién llega, que venga a sumar, aportar y sacarlo adelante".

"Personalmente me da igual -si es chileno o no-, que venga a sumarnos, a ayudar, a sacar esto adelante. Estamos en Católica, sabemos donde estamos parados y donde tiene que estar el club", finalizó.

La UC se mide con Palestino este domingo a las 15:00 horas.