Cristián Cuevas: "La Católica es el club más grande de Chile, y por lejos"

El volante de Universidad Católica Cristián Cuevas se sumó a la discusión abierta por las palabras de Esteban Pavez sobre el más grande de Chile y, aparte de institución deportiva global, puso a los "cruzados" como el mejor club del fútbol nacional, por encima de Colo Colo y Universidad de Chile.

"La Católica es el club más grande que hay en Chile, y por lejos", expresó en entrevista con el diario El Mercurio.

Cuevas señaló que la UC saca diferencia por "el complejo (deportivo), el lugar donde está, la gente que trabaja y que va al estadio. Lo del estadio es una locura, se demoró harto pero valió la pena".

"Mucha gente hablaba mal del club y de la gente que gestionó la remodelación, pero hoy se están comiendo sus palabras porque es lo mejor que pudo hacer Católica: Favoreció a los jugadores y la gente, todos felices", agregó.

El "Cimbi" remarcó que "la UC es diferente a los demás equipos, está muy por sobre el resto de los equipos chilenos".

"En Universidad Católica encontré mi lugar en el mundo. Al año me di cuenta dónde estaba; es la mejor institución y club del fútbol chileno. Quedó demostrado con el estadio, el 'tetra', con todas las gestiones", repasó.

Además, se refirió a su baja por la lesión que sufrió en el clásico universitario ante la U el pasado 26 de octubre: "El tendón del aductor se cortó completo. Me dijeron que podría volver entre ocho y 12 semanas. Me pusieron plaquetas, con eso debería andar bien".