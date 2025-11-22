Cristián Cuevas: "La Católica es el club más grande de Chile, y por lejos"
"Está muy por sobre el resto de los equipos chilenos", esgrimió el jugador "cruzado".
El volante de Universidad Católica Cristián Cuevas se sumó a la discusión abierta por las palabras de Esteban Pavez sobre el más grande de Chile y, aparte de institución deportiva global, puso a los "cruzados" como el mejor club del fútbol nacional, por encima de Colo Colo y Universidad de Chile.
"La Católica es el club más grande que hay en Chile, y por lejos", expresó en entrevista con el diario El Mercurio.
Cuevas señaló que la UC saca diferencia por "el complejo (deportivo), el lugar donde está, la gente que trabaja y que va al estadio. Lo del estadio es una locura, se demoró harto pero valió la pena".
"Mucha gente hablaba mal del club y de la gente que gestionó la remodelación, pero hoy se están comiendo sus palabras porque es lo mejor que pudo hacer Católica: Favoreció a los jugadores y la gente, todos felices", agregó.
El "Cimbi" remarcó que "la UC es diferente a los demás equipos, está muy por sobre el resto de los equipos chilenos".
"En Universidad Católica encontré mi lugar en el mundo. Al año me di cuenta dónde estaba; es la mejor institución y club del fútbol chileno. Quedó demostrado con el estadio, el 'tetra', con todas las gestiones", repasó.
Además, se refirió a su baja por la lesión que sufrió en el clásico universitario ante la U el pasado 26 de octubre: "El tendón del aductor se cortó completo. Me dijeron que podría volver entre ocho y 12 semanas. Me pusieron plaquetas, con eso debería andar bien".