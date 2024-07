Cristopher Toselli por Charles Aránguiz: Es un jugador de categoría

El arquero de Universidad de Chile Cristopher Toselli se refirió a la posible llegada de Charles Aránguiz al elenco azul y aseguró que de concretarse sin duda será un aporte para el plantel.

"No soy yo quien va a descubrir a Charles", dijo el portero en conferencia de prensa.

"Si llega, buenísimo porque viene aportar, es un jugador de categoría pero hablar de posibles no me gusta, no vale la pena y cuando llegue el momento, se hablará", añadió el exseleccionado chileno.

El arquero y capitán del equipo en Copa Chile se refirió al hecho de portar la jineta: "Sobre el liderazgo trato de dar ejemplo día a día, entrenando bien y siendo lo más profesional posible. Así lo he intentado hacer durante años", expresó.

Sobre lo que viene en el torneo copero ante Everton, el campeón de América en 2016 comentó que "será difícil, es un gran rival. En el duelo por el campeonato nos hizo partido, nos complicó. Nos prepararemos para este domingo. Tienen jugadores importantes y te compiten de igual a igual".

Respecto a la posibilidad de renovar su vínculo con la U, que expira a fin de año, Toselli comentó que "estoy enfocado en el presente, y si bien termino contrato a fin de año, estoy enfocado en el ahora y en disfrutarlo".

Además el experimentado portero comentó la irrupción de Ignacio Vásquez, autor de dos goles en el triunfo de la U ante San Antonio.

"Nacho es un jugador joven, hizo un gran partido y sobre todo los más grandes del club debemos cuidarlo, y la prensa también, porque a veces trata de levantar a los jugadores y los nubla. Está en un proceso de formación, hizo un gran partido, pero tiene mucho que crecer todavía", comentó.