Diego Valencia: Debe ser difícil para el técnico hacer la citación y dejar jugadores fuera

En la antesala del partido que Universidad Católica enfrentará ante Deportes Limache, este sábado 19 de abril a las 17:30 horas (21:30 GMT), el delantero Diego Valencia atendió a los medios reunidos para repasar los pormenores del encuentro en el Sausalito de Viña del Mar.

"La presión por ganar siempre la tenemos y somos conscientes de ello. Estar aquí en U. Católica nos exige ganar todos los partidos, así que vamos a afrontarlo con tal de llevarnos los tres puntos", comenzó mencionando el atacante nacional.

Posterior a ello, el futbolista de 25 años profundizó en las nominaciones del entrenador Tiago Nunes al decir: "Nadie tiene el puesto asegurado. Estamos en un equipo grande, hay muchos jugadores por posición y al final, debe ser muy difícil para el técnico hacer la citación y dejar fuera a los que realmente merecen estar".

"Siempre estuve dispuesto a jugar en la posición que me necesiten. Ya sea por las bandas, por el centro o acompañando como segundo delantero. No tengo problemas si así lo decide el técnico", añadió.

Finalmente, aseguró que un rival como Limache no podrá darles una sorpresa: "Con todas las tecnologías que hay, como los analistas de video, es poco lo que se puede esconder para preparar un partido. Aunque este César (Pinares), Nicolás (Peranic) y 'Poncho' (Parot) sabiendo cómo trabaja el cuerpo técnico no cambia mucho. No suelen haber sorpresas".