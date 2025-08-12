El Claro Arena tendrá dos actividades con abonados antes de su inauguración
Será un entrenamiento del primer equipo y un partido femenino.
El Claro Arena realizará dos actividades previas a su inauguración oficial, a modo de prueba, los días viernes 15 y miércoles 20 de agosto, a las que podrán asistir abonados de Universidad Católica.
La primera actividad será un entrenamiento del primer equipo el viernes 15 de agosto a partir de las 17:00 horas, al que podrán acudir socios de las tribunas Sergio Livingstone y Alberto Fouillioux.
La segunda actividad será un partido femenino entre Universidad Católica y Santiago Morning el miércoles 20 de agosto a las 21:00 horas, al que podrán asistir abonados de las tribunas Mario Lepe e Ignacio Prieto.
El primer partido oficial en el Claro Arena que proyecta Universidad Católica será con Unión Española el sábado 23 de agosto, en un horario por definir.
