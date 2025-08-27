Fernando Zampedri sufrió un desgarro y estará al menos dos semanas fuera de las canchas

El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, estará dos semanas fuera de las canchas luego de confirmarse un desgarro en el isquiotibial.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el goleador, quien se mantuvo en cancha tras un tempranero pinchazo, se perderá el partido ante Cobresal este fin de semana en el Claro Arena.

De marchar todo bien, el jugador, quien marcó el primer gol en el flamante recinto, en el cuerpo médico de la UC esperan que pueda volver luego del receso en el partido ante Deportes Limache, programado para el 14 de septiembre.

Recordar que Zampedri es el actual goleador de la Liga de Primera con 11 dianas.