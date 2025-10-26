Gary Medel fue expulsado en el clásico universitario por dura entrada contra Di Yorio

El jugador de Universidad Católica Gary Medel fue expulsado en el minuto 52 del clásico estudiantil ante U. de Chile debido a una durísima entrada sobre el delantero Lucas Di Yorio.

El juez Juan Lara le mostró amarilla en primera instancia, pero tras una revisión en el VAR determinó que la jugada era merecedora de tarjeta roja.

De esta manera, Medel se perderá el próximo compromiso de la UC ante O'Higgins.