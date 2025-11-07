Jhojan Valencia anticipó la visita de la UC a La Serena: No tenemos margen de error

En la previa de su viaje a La Serena para enfrentar al conjunto anfitrión en La Portada, el volante colombiano Jhojan Valencia anticipó lo que será el duelo que Universidad Católica tiene para este sábado a mediodía por la fecha 27 en la Liga de Primera.

"Sabemos la importancia de este partido. No tenemos margen de error. Todos los que estamos hemos trabajado para ganarnos un puesto y, el que le toque, sé que lo va a hacer de la mejor manera", aseguró el mediocampista.

Seguido a ello, Valencia puntualizó que: "Ha sido complicado porque no tenemos los recambios que quisiera el cuerpo técnico. Es un esfuerzo, a todos los que nos toca jugar y rendir, tenemos que estar todos en buenas condiciones para sacar adelante los partidos que quedan".

Finalmente, el colombiano se refirió a las constantes pausas en el torneo chileno y apuntó que: "A algunos les va a beneficiar porque tienen alguna molestia, pero a otros les puede parar el ritmo. En lo personal, siento que nos va a venir muy bien (la pausa por elecciones) de cara a los partidos que tenemos por las lesiones".

Universidad Católica visita a Deportes La Serena este sábado 8 de noviembre a partir de las 12:30 horas (15:30 GMT) y lo podrás seguir con todos los detalles a través del Marcador Virtual en Cooperativa.cl junto a la transmisión de Cooperativa Deportes.