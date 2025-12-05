Medel: Trataremos de hacer las cosas bien para el fútbol de Chile, que ha estado muy bajo

El histórico Gary Medel, jugador de Universidad Católica, participó de la conferencia de este viernes luego de que se anunciara su renovación con el club, valorando la oportunidad de continuar una temporada más.

"Agradecer a Juan (Tagle), a 'Tati' (Buljubasich) y a todo el directorio para lo que sigue el 2026. Feliz de estar en mi casa y me han dado valores muy importantes para lo que he hecho mi carrera fuera del país", comenzó mencionando el "Pitbull".

Seguido a ello, Medel complementó que: "El objetivo este año era ser el campeón, pero no se pudo. Vamos a tratar de llevar a Católica a la Libertadores, que es lo fundamental para el club, para nosotros, para poder jugar algo internacional y poder lograr el próximo año el objetivo".

En esa misma tónica, profundizó que un torneo internacional: "Va a ser algo que le va a servir mucho al club. Ya sabemos la alta competencia que conlleva llegar a esta copa. Sabemos lo poderosos que son Brasil, Argentina, Ecuador".

"Tratar de competir y de hacer las cosas bien para el futuro del club, para el futuro del fútbol de Chile, que estos últimos años ha estado muy bajo el nivel. Así que esperemos poder llevarlo y poder competir a lo grande", cerró.