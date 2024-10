Nunes explicó ingreso de Castillo ante la U: Fue por su valor en el contexto histórico del club

El entrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, comentó el motivo por el que decidió el ingreso de Nicolás Castillo en el pasado clásico estudiantil, donde tuvo polémicas reacciones y discusiones con los rivales, con escaso aporte deportivo.

"Nico pasó por un proceso quirúrgico en España y regresó, pero otros jugadores surgieron en este momento, como -Juan- Rossel, puse en competencia a Fernando -Zampedri-, Nico y Rossel, y en algún momento pudieron jugar juntos, pero pasé a considerar más a Rosell que a Nico por la competencia interna, por eso no tuvo tantos minutos", contó.

"En el clásico, opté por él por el valor que tiene en el contexto histórico del club, pero de igual forma siguen compitiendo con Fernando por el puesto de centrodelantero", agregó

También dedicó palabras a la situación que atraviesa el refuerzo Valber Huerta, que quedó descartado hasta el final del torneo: "Es una de las variables que no se controla, se aprobó su contratación por el departamento médico, regresó en buenas condiciones y no logró tener un buen ritmo, sintió una lesión en la rodilla y no logró regresar a su capacidad competitiva. Eso nos cuesta un precio alto, lo consideramos titular (...) hay un montón de cosas que sumaron para que el equipo no alcanzara estabilidad".

Por otra parte sostuvo que en "esta segunda etapa del año no hemos encontrado la seguidilla de días de jugar, nos gustaría más continuidad. Cuando se juega muy seguido es complicado, pero también cuando hay tanto espacio no nos favorece".

"Tenemos que estar conscientes del partido contra Cobreloa, un rival al que estamos estudiando, está peleando fuerte por no descender y nosotros por el Chile 3, son ingredientes que harán que sea un partido difícil", sostuvo.

Refiriéndose a de qué careció su planten durante el año, dijo que "nos faltó consistencia, ser un equipo más regular en el torneo, aunque el fútbol es multifactorial".

"Si comparamos el fixture, Audax debió ser campeón del torneo, porque le ganó a la U, a la Católica... cada partido tiene su historia, no podemos parar para evaluar eso, el fixture es duro de cualquier forma (...) antes de pensar en cualquier matemática, tenemos que hacer nuestro trabajo", completó.