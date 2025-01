Tiago Nunes y la victoria ante Unión de Santa Fe: El equipo tuvo la capacidad de remontar

El técnico brasileño Tiago Nunes se refirió a la victoria por 3-1 de Universidad Católica ante Unión de Santa Fe en el Estadio "Luis Franziani" y destacó la capacidad de remontar que tuvo el conjunto "cruzado".

El estratega analizó el partido y el desplante de su equipo: "El primer tiempo no fue como imaginamos, ya que Unión nos presionó bien, la cancha no estaba muy buena para asociarse y somos un equipo acostumbrado a ese tipo de juego, pero me quedo con la sensación positiva de que el equipo tuvo la capacidad de remontar en el segundo tiempo", expresó a la transmisión oficial.

Tambien insistió en la forma de jugar que tienen que tener sus dirigidos y el club en general: "Somos un equipo grande y tenemos que intentar jugar con el balon en el pie, el jugador tiene la sensibilidad y va encontrar el tiempo de poder jugar corto o largo", comentó.

Por último, destacó la actuación de Montes: "En el primer tiempo tuvimos mucha posesión, pero no avanzamos en la cancha, por lo que necesitamos gente que tuviera más profundidad; para eso entró Clemente y consiguió anotar un golazo", sentenció.