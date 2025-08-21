Universidad Católica no venderá entradas a hinchas de Unión Española

Universidad Católica anunció una medida para su partido de este sábado 23 de agosto ante Unión Española: No venderá entradas para el público visitante.

La decisión fue comunicada por Cruzados luego que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana catalogó el encuentro como "clase A", es decir, de alto riesgo.

A través de un comunicado, el club precordillerano explicó que la medida busca "priorizar la seguridad de nuestros hinchas". De esta manera, el compromiso válido por la Liga de Primera se disputará únicamente con la presencia de público local, afectando directamente a los seguidores "hispanos" que tenían la intención de acompañar a su equipo en el estreno del Claro Arena.

La calificación de "clase A" impuesta por la autoridad implica un mayor despliegue de seguridad y es una herramienta utilizada en el fútbol chileno para minimizar los riesgos en partidos de alta convocatoria, buscando garantizar que el evento se desarrolle sin contratiempos.

El partido está agendado para el sábado a las 20:00 horas y será el primer desafío de la UC como local en su remozado recinto.