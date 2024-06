Valber Huerta: Desde que salí de la UC mi intención siempre fue volver

El defensor Valber Huerta fue presentado este viernes como flamante refuerzo de Universidad Católica, instancia en la que contó los motivos para regresar a la escuadra "cruzada".

"La decisión de volver fue por un tema familiar y personal, desde que salí de acá siempre mi intención fue volver. Desde que se dio la opción de salir de Toluca lo primero que se me vino a la cabeza fue volver y se dio", declaró.

"Vengo con todas las expectativas de lograr lo que logré en los tres años que estuve acá, espero que sea igual o mucho mejor", expresó.

"Desde que me fui no he dejado de ver un partido, tengo buenas referencias de cómo trabaja el cuerpo técnico y estoy feliz que le esté yendo muy bien", comentó sobre el DT Tiago Nunes.

Aclaró que necesita ponerse a punto "físicamente" para entrar a la consideración del DT y también apuntó que "sentí que no podría haber otro lugar mejor que estar acá".

A Huerta le preguntaron si tuvo alguna chance en Universidad de Chile y expuso que "si podía volver a Católica no lo iba a pensar dos veces".

"Con el entrenador pudimos conversar, explicó su forma de trabajar, mis compañeros me dieron referencias de cómo se trabaja y vengo con toda la disposición", cerró.