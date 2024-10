La candidata demócrata, Kamala Harris, se rodeó este jueves de estrellas y prominentes figuras políticas, incluido el expresidente Barack Obama, en un mitin en Georgia, en aras de ganar terreno en este estado clave de cara a triunfar en las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Antes del discurso de los políticos, el cantante Bruce Springsteen pidió el voto para la candidata demócrata y su compañero de fórmula, Tim Walz, porque "están comprometidos con una visión de país que respeta e incluye a todos". Por el contrario, "Trump es un tirano", aseveró el músico, quien interpretó su canción 'The Promise Land' a base de guitarra y armónica, así como 'Land of Hope and Dreams' y 'Dancing in the Dark'.

Por su parte, el actor Samuel L. Jackson, el realizador Spike Lee y el productor de cine Tyler Perry, además de los senadores por Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock, hicieron un llamado unísono: "No vamos a regresar".

