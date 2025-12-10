[VIDEO] Cruzados develó placas conmemorativas en honor a Fernando Zampedri y Juvenal Olmos

Universidad Católica develó este miércoles tres placas conmemorativas en el Claro Arena, en honor a Fernando Zampedri, delantero y capitán del equipo, y Juvenal Olmos, histórico exvolante del cuadro cruzado.

La primera placa conmemora el primer gol en el nuevo Claro Arena, el cual fue obra de Zampedri el 23 de agosto de 2025 en el triunfo de los "cruzados" por 2-0 ante Unión Española en la fecha 21 de la Liga de Primera.

Asimismo, el "Toro" repitió el reconocimiento, ya que anotó último gol de la UC en el antiguo San Carlos de Apoquindo, el 22 de agosto de 2022, en el triunfo por 3-0 sobre Audax Italiano en los octavos de final de Copa Chile de esa temporada.

Por último, el tercer reconocimiento fue para Olmos, quien fue el artífice de la primera anotación en San Carlos de Apoquindo el 25 de septiembre de 1988 en triunfo del elenco precordillerano por 3-0 ante Arturo Fernández Vial por el campeonato nacional.

Revisa el momento a continuación: