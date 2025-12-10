"Tenemos un precontrato": Lucas Romero está a un paso de Universidad de Chile

Universidad de Chile comenzó a moverse con rapidez en el mercado de fichajes pensando en la próxima temporada. La dirigencia azul tiene en la mira al volante paraguayo Lucas Romero, y las negociaciones parecen estar en su recta final, según confirmó el propio club dueño de su pase.

Luis Vidal, presidente de Recoleta de Paraguay, reveló que el cuadro estudiantil tiene la primera opción para quedarse con los servicios del mediocampista. "La primera opción es Chile, tenemos un precontrato. Hay que esperar 48 horas", aseguró el timonel en conversación con el medio Vs Sports.

El mandamás del elenco guaraní detalló que la propuesta de la U superó a otros interesados de la región. "Posteriormente, vamos por lo de Brasil, que llegaron ofertas menores, y Argentina, que es tercera opción", explicó Vidal, ratificando la ventaja del equipo chileno.

Lucas Romero, de 23 años, es un volante formado en Tacuary. En su última campaña con Recoleta disputó 34 partidos y anotó un gol. Su rendimiento llamó la atención del cuerpo técnico de la selección de Paraguay, integrando las nóminas desde la fecha FIFA de septiembre, lo que lo perfila como una alternativa válida para disputar el Mundial 2026.