Clark y el control de Azul Azul: La situación financiera de la U es buena y sana

El flamante máximo controlador de Azul Azul, Michael Clark, dialogó con Cooperativa Deportes y abordó la adquisición de su parte de las cuotas del fondo Tactical Sport en la concesionaria, afirmando que todo fue realizado conforme a la normativa y que la situación financiera de Universidad de Chile es "buena y sana".

En ese sentido, se refirió a la revocación de la Comisión para el Mercado Financiero a la existencia de la Administradora General de Fondos Sartor, parte de un conglomerado de empresas entre las que se encontraba la controladora de la U, lo que derivó en la adquisicón de parte del también presidente de Azul Azul.

"Lo primero que hay que decir es que Sartor es un grupo empresarial conformado por hartas empresas que se dedican a cosas distintas; una de esas sociedades, la AGF, fue revocada por la CMF, el fondo de inversión privado, dueño del 63 por ciento de Azul Azul, no se ve afectado porque cuelga de una empresa separada", explicó.

"Todas son empresas distintas con patrimonio, flujo y administraciones distintas. Por tanto, lo que le sucede a la AGF de Sartor no afecta en nada a Azul Azul, salvo lo que algunas personas con distintos intereses creados han intentado armar para enlodar a la institución y sacar ventajas personales", lanzó.

"Son personas que han hablado públicamente y es algo bastante evidente", reclamó.

En ese sentido, Clark postuló que "Siempre hemos actuado de buena fe y siguiendo los consejos y directrices que nos han dado nuestros abogados, en ningún caso es nuestra intención entrar en conflictos con nadie, menos con la autoridad y menos con la CMF, por lo que siempre vamos a proceder conforme con lo que nos indique la ley y la autoridad".

El valor de la compra

Michael Clark también aclaró la compra de las cuotas que compró a través del fondo Antumalal, para convertisrse en máximo controlador de Azul Azul, señalando que "es una confusión" que se hable sobre que eventualmente el precio fue bajo para su valor real.

"Es una confusión. Lo primero que hay que aclarar es que no existió ninguna compraventa de acciones de Azul Azul, las acciones de Azul Azul no se han comprado ni se han vendido; lo segundo, es que el valor de las cuotas, que es lo que se transó, es distinto al valor de los activos que el fondo puede tener, porque los activos del fondo tienen que considerar los potenciales riesgos, deudas que tenga ese fondo", declaró.

"Eso puede ser difícil de entender para algunas personas, pero estoy seguro que no lo es para varias de las personas que han hablado esto en los últimos días, los cuales, yo creo, tienen agendas personales e intereses económicos involucrados y por eso intentan enlodar todo esto", dijo.

En esa línea, afirmó que no existen limitantes para negociar renovaciones ni incorporaciones, algo que, consiera, "es una tontera del porte de una catedral".

"Como expliqué, el club cuenta con recursos más que suficientes para hacer renovaciones de contrato y reforzar al plantel, no tiene ningún asidero", advirtió.

"Aquí lo que se compró y vendió no son acciones de Azul Azul, que no se han comprado ni vendido, lo que se compró y se vendió son las cuotas del fondo Tactical, que controla el paquete accionario de Azul Azul y que estaba en manos de una sociedad mía, que es la que compra, y en manos de una sociedad de Sartor, que es la que vende, que son las que están informadas en las memorias, no hay nada distinto", complementó.

¿La situación financiera del club?

Clark comentó que "la situación financiera del club es buena y sana, se ha logrado ordenar mucho el funcionamiento institucional, vamos a lograr por segundo año consecutivo tener números azules y esto es algo que debería ser normal y obvio en cualquier sociedad anónima que administra un club deportivo, creo que no ha ocurrido en la historia reciente de Azul Azul y menos cuando era administrada por mucha gente que habla hoy, por tanto la situación de algunos de los accionistas del club no impacta en nada en la situación financiera y en los planes del club para desarrollarse para el año 2025".

"Es buena y sana, el club pasó por una etapa donde hemos dicho muchas veces, se perdieron cerca de 21.000 millones de pesos, el club tenía pérdidas que financiaba endeudándose, se confeccionaban planteles que no rendían en la cancha, y eso los últimos años se ha dado vuelta, hoy tenemos un club saneado, con números azules por segundo año, está pagando su deuda, por lo tanto la situación financiera del club es mejor que hace otros año, no todo lo holgada que quisiéramos, pero estamos haciendo un manejo responsable, tenemos la billetera y vamos a reforzar de la mejor manera el plantel para el año que viene".