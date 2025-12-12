Cristóbal Campos volvió a cargar contra Azul Azul: "Son todos títeres de Felicevich"

El exportero de Universidad de Chile Cristóbal Campos nuevamente volvió a disparar contra Azul Azul y su presidente Michael Clark, con críticas a su gestión, relación con representantes y también sobre cómo se gestó su adiós del club en 2023.

"Los que están hoy en día en el club, en la dirigencia, son todos títeres de FF (Fernando Felicevich). Los maneja él. Por ahí ya saben lo del mercado de pases y todo lo que pasa", señaló a The Clinic.

"Es muy sucio hoy en día el tema dirigencial. El club ya no tiene esencia, que dignifique al jugador, que represente a la institución. Es feo lo que hacen hoy en día porque no son transparentes con el hincha", sumó.

"Muchas veces quieren aprovecharse y opinar a través de la prensa cuando al club le está yendo bien. Clark habló mal de Colo Colo y claramente la gente te va a bancar, pero una cosa es lo que hablas y otra cosa es tu trabajo", complementó.

Respecto a su salida de la U, Campos recordó: "Hasta el día de hoy no han sido transparentes, hace poco hice una publicación contra Michael Clark porque es un tipo que me saca del club por un llamado telefónico. Tenía que ir a firmar mi finiquito al día siguiente con Manuel Mayo, hasta el día de hoy no me han explicado por qué me sacaron después de que mi resolución había jugado a favor", expresó al citado medio.

"No fue tampoco como le pasó a (Jordhy) Thompson que lo bancaron, y a pesar de que la niña tenía pruebas, lo que me pasó a mí fue totalmente diferente, porque la gente me empezó a juzgar porque yo estaba imputado en TV y yo sin saber que tenía una denuncia, todo el mundo pensaba que la había agredido, cuando yo con ella no estaba hace mucho tiempo", añadió.

Sobre la denuncia de VIF en su contra, sostuvo que fue determinante para su salida de la U: "Esa fue la causa, 'no podemos tener a alguien que tiene una denuncia' (le dieron a entender). Al firmar mi finiquito les dije, 'se van a equivocar y se los voy a hacer saber', le dije al club. No me pagaron el año y medio de contrato que me quedaba, fue feo, les dije que me pasaran el pase y ya estaba".