Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Fabián Hormazábal salió lesionado en el primer tiempo de la visita de U. de Chile a O'Higgins

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador fue atendido en cancha y luego dejó su lugar para Ignacio Tapia.

Fabián Hormazábal salió lesionado en el primer tiempo de la visita de U. de Chile a O'Higgins
Universidad de Chile lamentó una mala noticia antes del cuarto de hora del duelo en que visitaron a O'Higgins por la fecha 28 de la Liga de Primera, en el Estadio El Teniente.

Esto porque el jugador Fabián Hormazábal se lesionó a los 12' y tras ser atendido en la cancha por el cuerpo médico de los "laicos", fue sustituido.

En su lugar, en el minuto 16, entró Ignacio Tapia.

Hormazábal participó con la selección chilena en su gira por Rusia, donde la Roja superó a la escuadra anfitriona y a Perú.

Las + leídas
