Gabriel Castellón: Las reglas se hicieron para cumplirse

El arquero de Universidad de Chile Gabriel Castellón habló sobre la denuncia del club contra Colo Colo y apuntó que "las reglas se hicieron para cumplirse", aunque afirmó que el plantel se enfoca solo en lo futbolístico.

"Nuestro trabajo es el tema futbolístico, de estar enfocados en el partido, sabemos lo que juega Ñublense, eso es el tema para nosotros principal", declaró en conferencia de prensa.

Añadio, sobre la denuncia, que "el club ya se refirió al tema, como jugadores solo nos enfocamos en lo futbolístico, sí creo que las reglas se hicieron para cumplirse, pero nosotros recibimos de la dirigencia que nosotros nos enfocáramos solo en el tema futbolístico".

"Todavía no termina el torneo, quedan dos fechas, Colo Colo puede enredar puntos, nosotros ganar y pasar cualquier cosa en la última fecha; yo lo viví el año anterior, se daba por campeón a otro, mientras queden partidos por jugar eso es lo más importante. Me enfoco en mi trabajo, pero aún quedan dos partidos y tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha", expuso.

Al ser consultado sobre una eventual vinculación entre la dirigencia de Huachipato y de la U, tras las críticas de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, sostuvo que "relaciones hay entre todos los clubes, pero personalmente no me meto en las relaciones que puedan tener otras personas, yo me enfoco en mi trabajo, el tema futbolístico. Lo que digan otras personas lo leo muy poco".

Luego, dedicó frases a las palabras de Arturo Vidal tras el duelo de Colo Colo con Magallanes, y sostuvo que "no le tomo importancia a los dichos de otras personas, siempre voy a valorar lo que yo diga, y si me equivoco en algo también hay que ser autocrítico; no le tomo importancia a lo que se dice afuera de la cancha, solo de lo que me compete a mí que es entrenar, trabajar y dar mi cien en la cancha, esa es la prioridad. Lo que se habla externo, me mantengo al margen".

En lo relacionado con la lucha por el título, manifestó que "las claves están en mantener la convicción hasta el final, cada uno tiene que cumplir con su trabajo, que para nosotros es conseguir los triunfos, lo que pase en otras canchas no nos compete mucho".

"Ayuda que se juegue en simultáneo, sabemos que no tenemos margen de error; nos hemos preparado bien", comentó.

La U visita a Ñublense el domingo a las 18:00 horas con la obligación de sumar tres puntos y de estar pendientes del duelo de Colo Colo ante Iquique, que se jugará el mismo día y a la misma hora.