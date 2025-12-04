Marcelo Díaz respaldó a Charles Aránguiz: "Lo que dijo es lo que muchos pensamos"

Universidad de Chile vive días decisivos tanto dentro como fuera de la cancha. En la previa del cierre de la Liga de Primera, Marcelo Díaz enfrentó los micrófonos en el Centro Deportivo Azul y blindó a Charles Aránguiz. El volante criticó duramente la programación de la ANFP tras el empate ante Coquimbo Unido, y el capitán azul no dudó en apoyar esa postura, evidenciando el malestar del plantel.

"Todos escuchamos las declaraciones y coincido mucho con Charles. Cada uno es libre de expresar lo que siente. A veces uno se calla cosas, pero Charles tuvo mucha valentía en decirlo públicamente", señaló Díaz. El volante profundizó en que la sensación de injusticia o desorden no es aislada: "La molestia de él es una que nosotros venimos compartiendo hace mucho tiempo. Lo que dijo es lo que muchos pensamos, que había una desconexión".

El "café" con el Sifup y Luis Marín

Las palabras de Aránguiz generaron una reacción inmediata de Luis Marín, presidente del Sifup, quien aclaró que el gremio fue excluido de la mesa de programación hace años. Marcelo Díaz confirmó que hubo un acercamiento directo con el timonel del sindicato para limar asperezas y aclarar los temas.

"Tuve una conversación con Luis Marín. Aclaramos los puntos. El me manifestó su postura, yo le manifesté la mía y la del plantel. Llegamos a buenos términos", explicó. El mediocampista destacó que, más allá de las diferencias, el objetivo debe ser común: "Lo único que queremos es que el fútbol chileno crezca. Si estamos divididos es lo incorrecto. Fue una charla muy buena y constructiva".

Espaldarazo a Gustavo Alvarez

Ante las informaciones sobre la posible salida de Gustavo Alvarez, alimentadas por sus propias declaraciones, Díaz fue tajante al recordar la situación contractual del entrenador y valorar el proceso que vive el club, el cual sacó al equipo de la intrascendencia para pelear arriba.

"Cuando me preguntaron sobre la continuidad del profe, dije que tenía contrato. Y es así. Hoy no puedo pensar que tenemos afuera al profe siendo que tiene contrato vigente", afirmó el capitán. Díaz valoró el trabajo del estratega: "Es un técnico muy trabajador. Nos hizo muy bien, nos hizo crecer como futbolistas y volvió a posicionar al club donde merecíamos. Ojalá que estos procesos fueran eternos".

Ruidos en la directiva y Michael Clark

Otro tema que ronda en La Cisterna es la supuesta inestabilidad en la mesa directiva de Azul Azul y la posible partida de su presidente, Michael Clark. Consultado sobre si estos conflictos administrativos afectan al vestuario, Díaz aseguró que el plantel se mantiene al margen, aunque reconoció estar al tanto de las turbulencias.

"Nosotros nos dedicamos a jugar. Pero sí, escuché rumores sobre la salida de Michael Clark. Yo con él tengo una excelente relación, al igual que con todo el directorio", comentó. Sobre la disputa mediática entre la casa de estudios y la concesionaria, agregó: "Son temas que escapan a nosotros. Lo que suceda a nivel dirigencial se verá después. Nosotros no nos sentimos inestables, el club nos entregó las mejores condiciones para trabajar este año, vivimos en una nube acá adentro".

Autocrítica y la "final" ante Deportes Iquique

Haciendo un balance de la temporada, Díaz reconoció que dejaron escapar puntos clave que hoy los tienen dependiendo de otros resultados, pero se negó a calificar la campaña como un fracaso si no levantan la copa, prefiriendo valorar la clasificación a Copa Libertadores.

"Dejamos escapar muchos puntos, somos responsables de eso. Pero aspirábamos a ser campeones y, si no, clasificar a copas internacionales, y eso se logró. No siento que sea un fracaso, volvimos a competir", reflexionó.

Finalmente, el volante apuntó al duelo de este fin de semana contra Deportes Iquique, donde Universidad de Chile debe ganar obligatoriamente y esperar un tropiezo de Colo Colo. "Vamos a ir a ganar, no hay otra. Necesitamos cerrar el año con una victoria y esperar. Vamos a jugar muy serios, respetando al rival, pero sabiendo que son tres puntos que nos sirven mucho", sentenció Díaz.