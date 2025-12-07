Michael Clark: El día que piense que le hago mal a la U daré un paso al costado

Universidad de Chile cerró su temporada con una clasificación a Copa Sudamericana lejos de los objetivos del club, la compleja situación sobre su DT Gustavo Alvarez y el atribulado escenario directivo, situaciones que abordó el presidente de Azul Azul Michael Clark.

"Nos vamos tristes. El año tuvo momentos buenos y malos, donde volvimos a competir internacionalmente. Hicimos buena Copa Libertadores y Sudamericana. A partir del martes sacaremos conclusiones para pensar lo que viene", señaló en zona mixta tras el último partido ante Deportes Iquique.

"Hablar de fracaso es duro, es un año donde jugamos harto, pero la U siempre tiene la obligación de salir a competir. Salir cuarto no es agradable para nadie, no es lo que nosotros creíamos. Estamos tranquilos con lo que se ha hecho, pero no estamos contentos", indicó.

El dirigente adelantó que "hay que potenciar el equipo, queremos ser campeones el próximo año (...) Las decisiones, en todo caso, había que tomarlas tras estos partidos, pues, como ya había señalado en ocasiones anteriores "no era lo mismo ser 'Chile 2' a ser 'Chile 3' o jugar Copa Sudamericana".

"Tenemos un plantel bastante oneroso, es una de las variables a tomar en cuenta, pero hemos hecho una administración bastante responsable. Si queremos seguir siendo competitivos, tenemos que tener un plantel mejor que el de este año", continuó.

Clark también fue consultado sobre su propia situación como presidente de la U luego que en la última reunión de directorio de Azul Azul se le solicitó la renuncia tras la resolución de la Comisión de Mercado Financiero (CMF) en su contra.

"Ellos solicitaron la renuncia de quien habla y eso es un tema que yo tengo que ponderar. El día que piense que yo le hago un mal a la U, voy a ser el primero en dar un paso al costado, pero yo me siento bastante orgulloso de lo que se ha hecho en la U", dijo Clark al respecto.

"Desde que nosotros lo tomamos, al día de hoy, somos un club distinto. Es un club solvente, financieramente fuerte, que tiene un patrimonio que ha ido creciendo, que volvió a ser competitivo, que volvió a dejar una buena imagen a nivel internacional. Con esto, estoy muy orgulloso y muy contento del trabajo realizado", se defendió.

Con respecto a la situación de Gustavo Álvarez, el presidente de Azul Azul señaló que "es una tremenda persona, un gran profesional", pero reiteró que "el amor a la fuerza no funciona" y "tendremos que conversar, pero hoy no es el día, todavía estamos caliente".

"Los tiempos del club son cortos, ya queda un día menos para 2026. Manuel (Mayo, gerente deportivo) y su equipo tienen que liderar los análisis de lo que pasó este año", añadió.