Pura emoción: Santino Montillo revivió homenaje que marcó para siempre la relación entre su padre y la U

Un momento cargado de simbolismo vivieron los fanáticos de Universidad de Chile este miércoles en el Estado Nacional, algo que quedó inmortalizado a través de redes sociales.

La cadena TNT Sports mostró una comparación directa de dos momentos que resumen la historia de superación de la familia Montillo y su vínculo con el club "laico", que tuvieron además como protagonista a Juan Manuel Olivera.

En el registro, la secuencia superior transporta a los hinchas al año 2010, en un duelo ante Unión San Felipe. En aquella ocasión, Walter Montillo anotó un gol mientras su hijo recién nacido, Santino, luchaba por su vida en una clínica. En el festejo, el delantero Juan Manuel Olivera levantó en sus hombros a la "Ardilla", ofreciendo un gesto de apoyo que quedó inmortalizado.

Y 15 años después, durante el partido de despedida de Montillo, el mismo "Palote" Olivera tomó en sus hombros al adolescente Santino, recreando la icónica imagen pero esta vez celebrando la vida y la victoria sobre aquella difícil etapa inicial.

"Santino Montillo pudo ver en vivo y en directo el amor de Los Azules", destacó la publicación, valorando cómo el gesto del artillero uruguayo conectó dos eras marcadas por el cariño incondicional de la hinchada hacia el ídolo trasandino y su familia.