Renato Paiva y Martín Anselmi corren con ventaja para asumir la banca en la U

En medio de la incertidumbre que rodea el fin del ciclo de Gustavo Alvarez, en Universidad de Chile ya realizan las gestiones para definir al próximo entrenador tras comenzar los contactos junto a las evaluaciones para los distintos candidatos.

Según informamos en Cooperativa Deportes, este proceso se encuentra concentrado en dos nombres como Renato Paiva y Martín Anselmi. Ambos corren con ventaja y sostienen conversaciones activas con Azul Azul, negociando pretensiones económicas.

La dirigencia de la institución considera que cualquiera de los dos representa un salto de calidad, pero el portugués se impone levemente por su recorrido en Botafogo y una mayor sintonía con el proyecto similar al de Alvarez.



Paralelamente, en la U aun manejan la alternativa de Francisco Meneghini en caso de no concretar las negociaciones principales, ya que las condiciones salariales de "Paqui" son más accesibles para sacarlo desde O'Higgins.