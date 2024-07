[VIDEO] El esgrimista Sandro Bazadze le gritó a los jueces al ser eliminado de París 2024

El esgrimista georgiano Sandro Bazadze estalló y le gritó a los jueces tras caer eliminado en los octavos de final, ante el egipcio Mohamed Amer por un marcador de 14-15.

El número uno del mundo, mostró su rabia específicamente contra la jueza española Vanesa Chichón al mismo tiempo que se negaba a irse de la pista de competencia.

"En Tokio destruyeron mi vida, por poco acaban mi carrera", comentó. "Regresé y me convertí en el número uno del mundo, me preparé para los Juegos, pero ella me mató", especificó Bazadze tras ser consultado por el incidente.