La Nicaragua del "Fantasma" Figueroa cayó y prácticamente dijo adiós al Mundial

La selección de Nicaragua, que dirige el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, sufrió una dura derrota por 4-1 en su visita a Costa Rica en duelo válido por la cuarta fecha de las Clasificatorias de la Concacaf.

Alonso Martínez (12') abrió la cuenta para el conjunto tico, y Junior Arteaga (26') le dio algo de vida al equipo del exentrenador de Cobreloa, pero el mismo Martínez repitió y comenzar a sepultar al cuadro nicaragüense.

En el segundo tiempo Manfred Ugalde (49') y Francisco Calvo (90') sellaron la victoria para el cuadro local que se mantiene segundo en su grupo con 6 puntos a dos de Honduras (8) y por encima de Haití (5) y de la propia Nicaragua (1).

De hecho el elenco de Figueroa necesita ganar los dos partidos que le restan y una serie de resultados para optar a la repesca mundial.