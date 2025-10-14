La Nicaragua del "Fantasma" Figueroa cayó y prácticamente dijo adiós al Mundial
El equipo centroamericano necesita un milagro para llegar al repechaje.
La selección de Nicaragua, que dirige el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, sufrió una dura derrota por 4-1 en su visita a Costa Rica en duelo válido por la cuarta fecha de las Clasificatorias de la Concacaf.
Alonso Martínez (12') abrió la cuenta para el conjunto tico, y Junior Arteaga (26') le dio algo de vida al equipo del exentrenador de Cobreloa, pero el mismo Martínez repitió y comenzar a sepultar al cuadro nicaragüense.
En el segundo tiempo Manfred Ugalde (49') y Francisco Calvo (90') sellaron la victoria para el cuadro local que se mantiene segundo en su grupo con 6 puntos a dos de Honduras (8) y por encima de Haití (5) y de la propia Nicaragua (1).
De hecho el elenco de Figueroa necesita ganar los dos partidos que le restan y una serie de resultados para optar a la repesca mundial.