Marco Antonio Figueroa "trapeó el piso" con su arquero tras derrota de Nicaragua

Marco Antonio Figueroa, seleccionador de Nicaragua, criticó con dureza a la Federación Costarricense de Fútbol y responsabilizó al portero Miguel Rodríguez de la derrota 4-1 ante Costa Rica en el Estadio Nacional de San José.

El técnico nicaragüense agradeció a Alajuelense por permitir entrenamientos en su cancha, ya que el resto de equipos y la federación local cerraron puertas durante la visita.

"Quiero agradecerle a Alajuelense porque el resto de equipos y la Federación nos cerró las puertas. El antifútbol fue muy feo, bastante feo", declaró Figueroa al inicio de la conferencia de prensa posterior al partido.

Los goles de Adrián Alonso Martínez en doblete, Manfred Ugalde y Francisco Calvo sellaron la victoria "tica", con descuento de Junior Arteaga para los "pinoleros".

Duras críticas al arquero

El entrenador apuntó directamente al meta Rodríguez por los goles sufridos. "Fueron errores puntuales, específicamente de nuestro portero. El marcador no refleja lo que ocurrió en el partido, Costa Rica no generó mucho juego. Perdemos por cuatro errores de Miguel Rodríguez; toda la culpa es de él y mía pr ponerlo", sostuvo.

Agregó que el guardameta "se está alejando de la selección nacional" y que noviembre será oportunidad para otro arquero.

Nicaragua, con solo un punto en cuatro partidos, queda sin opciones de clasificar al Mundial 2026. Enfrentará a Honduras y Haití en las últimas fechas de las Clasificatorias de Concacaf. "Vamos a tratar de hacer la maldad ante Honduras y luego veremos ante Haití. Tengo mucha fe en esos muchachos", cerró Figueroa.