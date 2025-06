Milad y continuidad de Gareca: No puedo descartar ni afirmar nada hasta después del partido de Bolivia

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, analizó el complejo panorama que atraviesa la selección chilena tras la derrota 1-0 ante Argentina que la dejó con mínimas opciones de clasificar al próximo Mundial. Además, apuntó que no está en condiciones de hablar sobre el futuro del técnico Ricardo Gareca hasta después de una reunión con su directorio.

"Nos quedamos con un sabor agridulce por la derrota y segundo porque un hecho un poquito más dulce que se dio un segundo tiempo muy agresivo, con un fútbol diferente, donde realmente competimos", sostuvo sobre la caída en el Estadio Nacional.

En ese sentido, se refirió a los dichos del DT, quien apuntó que espera seguir en el cargo: "Todo eso se conversa, no puedo descartar ni afirmar nada hasta después del partido de Bolivia cuando nos reunamos con el directorio y tomemos una decisión".

"Es complejo, son dos fechas, pero tenemos que determinar, ver las opciones y ver qué sucede, también en el partido de mañana que es condicionante, pero es muy cuesta arriba", complementó.

Bajo esa premisa, descartó que los técnicos de las selecciones juveniles tengan chances de asumir el cargo: "Sebastián Miranda y Nicolás Córdova están concentrados en lo que viene, los Mundiales para Chile".

"Han sido diferentes técnicos con diferentes resultados, siempre a la baja, no a la subida. Eso habla de cambios que tenemos que hacer en el fútbol chileno porque los cambios no se dan de un día para otro", expuso añadiendo que "trajimos al técnico que era la mejor opción en el mercado, lamentablemente no se dieron los resultados".

"Los clubes están viendo el trabajo que estamos haciendo, estamos trabajando para el futuro y no solo para el presente", completó.