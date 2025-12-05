Scaloni tras el sorteo del Mundial 2026: "No hay rivales fáciles"
"Los partidos hay que jugarlos. Tenemos que dar el máximo para poder pasar de ronda", dijo el argentino.
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, abordó lo que fue el sorteo del Mundial 2026 y descartó tener una vía sencilla tras quedar en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania.
"Como dijimos en 2022, decimos ahora: No hay rivales fáciles, hay que jugar los partidos", expresó Scaloni en diálogo con el canal trasandino Telefé tras concluir el sorteo.
"Los partidos hay que jugarlos. A priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo para poder pasar de ronda", agregó el entrenador.
Sobre Austria, opinó que "hizo una gran eliminatoria" y anticipó que será "un rival difícil". Al referirse a Argelia, expresó que "es una buena selección que tiene grandes jugadores, un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países".
Además, recordó que el técnico del conjunto africano, el bosnio Vladimir Petkovic, fue su DT cuando jugaba en Lazio de Italia y lo describió como "un gran entrenador".
En relación a Jordania, Scaloni reconoció que es el rival al que menos conoce pero agregó que "no damos nada por descontado, si llegó ahí, por algo será".
Consultado por un posible choque con España o Uruguay en dieciseisavos de final, el entrenador argentino expresó que sería "un cruce difícil" pero remarcó que "primero hay que pasar, después ya se verá".