Tópicos: Deportes | Polideportivo | Lucha

¿Cuándo y dónde ver la lucha de retiro de John Cena en WWE Saturday Night's Main Event?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El histórico luchador peleará por última vez en el ring de la empresa norteamericana.

¿Cuándo y dónde ver la lucha de retiro de John Cena en WWE Saturday Night's Main Event?
WWE tendrá una jornada histórica este sábado en Washington, capital de Estados Unidos, ya que John Cena pondrá fin a su carrera como luchador profesional en el evento Saturday Night's Main Event.

Cena, 17 veces campeón mundial y considerado por muchos como el luchador más grande de la historia de WWE, anunció su decisión de colgar las botas a mediados de 2024, y durante esta temporada, 2025, tuvo un tour de retiro, el cual se completará en la noche sabatina. 

Su rival será el austríaco Gunther, dos veces campeón mundial, quien ganó un torneo durante los shows semanales de WWE para tener el honor de despedir a John Cena en el Capital One Arena de Washington.

El evento, además, contará con otros tres combates de exhibición, entre luchadores consolidados de WWE y promesas de NXT.

Saturday Night's Main Event arrancará a las 22:00 horas (01:00 GMT) y será transmitido en el canal de WWE en Youtube. 

La cartelera de SNME: 

  • Bayley vs. Sol Ruca
  • AJ Styles & Dragon Lee (campeones en pareja de WWE) vs. Je'von Evans & Leon Slater
  • Cody Rhodes (campeón de WWE) vs. Oba Femi (campeón de NXT)
  • John Cena vs. Gunther

