La chilena Stephanie Vaquer se convirtió en nueva luchadora de WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer se convirtió en nueva estrella de WWE, la empresa estadounidense de lucha libre más famosa del mundo.

La noticia fue confirmada en redes sociales por el histórico exluchador Shawn Michaels, quien le dio a Vaquer la bienvenida a la "familia de WWE", señalando que la espera en Orlando, sede donde está NXT, la marca de desarrollo de la empresa.

Welcome to the WWE Family, @Steph_Vaquer. See you in Orlando! pic.twitter.com/cV9fBY1cSw