Stephanie Vaquer hizo historia en WWE y debutó con lucha de campeonas en Monday Night RAW

La chilena Stephanie Vaquer volvió a hacer historia para la lucha libre chilena, ya que debutó este lunes en el show principal de WWE, Monday Night Raw, en la noche post Wrestlemania, en Las Vegas, Nevada.

Vaquer, campeona de NXT, irrumpió para retar a un combate a la campeona mundial femenina, la japonesa Iyo Sky, y se llevó una gran ovación por los miles de presentes en el T-Mobile Arena.

"La Primera" exhibió su gran repertorio técnico ante la nipona, aunque el combate finalmente fue interrumpido por Roxanne Perez y Giulia, quienes atacaron a Vaquer y Sky, dejando el combate sin ganadora.

