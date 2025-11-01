Stephanie Vaquer se sumó a los disfraces de Halloween caracterizada de "Pennywise"
La destacada luchadora chilena Stephanie Vaquer se sumó a las celebraciones de Halloween este 2025 y compartió postales maquillada al estilo de "It" o "Pennywise", el payaso creado por Stephen King en sus novelas. Junto a "La Primera" se aprecia un adorno de lo que parece ser un perro zombie.
