Stephanie Vaquer se sumó a los disfraces de Halloween caracterizada de "Pennywise"

La destacada luchadora chilena Stephanie Vaquer se sumó a las celebraciones de Halloween este 2025 y compartió postales maquillada al estilo de "It" o "Pennywise", el payaso creado por Stephen King en sus novelas. Junto a "La Primera" se aprecia un adorno de lo que parece ser un perro zombie.

