Surf: Roberto Araki y Gracia López brillaron en el "Rapa Nui Pro"

El Campeonato Nacional de Surf vivió un cierre espectacular con la realización del "Rapa Nui Pro". El evento, considerado el más importante de la temporada, definió el ranking final del circuito federado 2025 en una jornada marcada por excelentes condiciones de oleaje y un fuerte respaldo de la comunidad local.

En la categoría Open Varones, el título respetó la localía. Roberto Araki, oriundo de Rapa Nui, se alzó con la victoria desatando la alegría en la isla. Por su parte, Gracia López se transformó en la estrella indiscutida del certamen. La deportista de Puertecillo consiguió una doble premiación al ganar el primer lugar tanto en Open Damas como en Junior Damas.

La definición femenina ofreció emoción hasta el último minuto. Paloma Santos dominó gran parte del heat final con maniobras sólidas, pero López concretó una ola de 6,17 puntos en el cierre, lo que fue suficiente para tomar el liderazgo y asegurar el trofeo.

Cultura y retorno tras cinco años

Esta octava fecha fue crucial ya que todas las categorías federadas (desde Sub 12 hasta Master) obtuvieron los puntos decisivos para coronar a los campeones de Chile 2025. El torneo significó el retorno del surf competitivo a la isla tras cinco años de ausencia, ofreciendo un entorno único que mezcló deporte de alto nivel con tradiciones ancestrales.

El evento comenzó con una ceremonia inaugural que incluyó un clásico "Hoko", danza guerrera tradicional, y un baile referente a la historia ancestral Akuru. Además, se realizaron actividades de limpieza de playa lideradas por la agrupación medioambiental "Te mau o te vaikava o Rapa Nui".

Francisca Haoa Cabrera, Gerente General de la Corporación de Deportes y Recreación Rapa Nui, valoró el impacto de la cita: "Es la demostración del talento que estamos impulsando desde el territorio. Este campeonato activa a nuestra comunidad, mueve la economía local y consolida a Rapa Nui como un destino turístico-deportivo con proyección nacional e internacional".

El campeonato repartió más de cinco millones de pesos en dinero y premios entre las diferentes categorías, cerrando una temporada histórica para el surf nacional.