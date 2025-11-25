¿Cuándo y dónde ver al Team Chile en los Juegos Bolivarianos 2025?

La XX edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos 2025, uno de los eventos multideportivos más importantes del año en Sudamérica, se desarrolla en Ayacucho y Lima, Perú, hasta el 7 de diciembre.

El Team Chile llegó a la cita con una delegación de lujo, liderada por sus abanderados: la esgrimista Arantza Inostroza, única representante de la disciplina en París 2024, y el tirador Héctor Flores, actual número cinco del ranking mundial en tiro skeet.

Junto a ellos, destaca la presencia de figuras históricas como la nadadora Kristel Köbrich, que ya ganó una medalla de oro, y la tenimesista Tania Zeng.

La transmisión oficial para Chile estará a cargo de la plataforma de TV por internet Zapping, que anunció una cobertura completa y en vivo de todas las competencias, a través de sus canales exclusivos Zapping Sports Bolivarianos.

Las transmisiones están disponibles en las señales 37, 38 y 39, sin costo adicional para todos sus planes. Además, los usuarios contarán con funciones como Replay para revivir los momentos más importantes hasta 24 horas después de su emisión.