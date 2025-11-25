Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.7°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

¿Cuándo y dónde ver al Team Chile en los Juegos Bolivarianos 2025?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La XX edición de los Juegos se realiza en Ayacucho y Lima del 22 de noviembre al 7 de diciembre, y la transmisión oficial está a cargo de la plataforma por streaming Zapping, que dispondrá de tres señales exclusivas.

¿Cuándo y dónde ver al Team Chile en los Juegos Bolivarianos 2025?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La XX edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos 2025, uno de los eventos multideportivos más importantes del año en Sudamérica, se desarrolla en Ayacucho y Lima, Perú, hasta el 7 de diciembre.

El Team Chile llegó a la cita con una delegación de lujo, liderada por sus abanderados: la esgrimista Arantza Inostroza, única representante de la disciplina en París 2024, y el tirador Héctor Flores, actual número cinco del ranking mundial en tiro skeet.

Junto a ellos, destaca la presencia de figuras históricas como la nadadora Kristel Köbrich, que ya ganó una medalla de oro, y la tenimesista Tania Zeng.

La transmisión oficial para Chile estará a cargo de la plataforma de TV por internet Zapping, que anunció una cobertura completa y en vivo de todas las competencias, a través de sus canales exclusivos Zapping Sports Bolivarianos.

Las transmisiones están disponibles en las señales 37, 38 y 39, sin costo adicional para todos sus planes. Además, los usuarios contarán con funciones como Replay para revivir los momentos más importantes hasta 24 horas después de su emisión.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada