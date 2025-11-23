El tirador Diego Parra logró la primera medalla para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos al salir en segundo lugar en en los 10 metros de Pistola al Aire.

El deportista nacional comentó su sensacionas tras este buen resultado: "Estoy bastante orgulloso, ya que al principio me costó enfocarme en mi ritmo y rutina. Pero alguien allá arriba no quiso que terminará octavo y escalará hasta el segundo lugar".

El Team Chile lo reconoció a través de sus redes sociales: "El tirador Diego Parra logró la primera medalla del Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Bolivarianos en Ayacucho"