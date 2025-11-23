Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.4°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Diego Parra logró la primera medalla para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tirador chileno logró la medalla de plata en los 10 mts de Pistola al Aire.

Diego Parra logró la primera medalla para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tirador Diego Parra logró la primera medalla para el Team Chile en los Juegos Bolivarianos al salir en segundo lugar en en los 10 metros de Pistola al Aire.

El deportista nacional comentó su sensacionas tras este buen resultado: "Estoy bastante orgulloso, ya que al principio me costó enfocarme en mi ritmo y rutina. Pero alguien allá arriba no quiso que terminará octavo y escalará hasta el segundo lugar".

El Team Chile lo reconoció a través de sus redes sociales: "El tirador Diego Parra logró la primera medalla del Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Bolivarianos en Ayacucho"

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada