El Team Chile dominó los deportes colectivos en la penúltima jornada de Juegos Bolivarianos

El Team Chile tuvo una nueva cosecha dorada en la penúltima jornada de los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho el sábado recién pasado, consolidando su liderato en los deportes colectivo

Los triunfos de los equipos masculinos de rugby 7 y balonmano sumaron dos nuevos oros para la delegación nacional.

Los "Cóndores 7" superaron a Colombia por 33-12 para firmar un inédito pentacampeonato, mientras que los handbolistas no se quedaron atrás y batieron a Venezuela 30-27 para lograr el tricampeonato en el certamen.

De esta forma, los representativos nacionales ganaron las cuatro competencias que disputaron, ya que el hockey césped había brillado la semana pasada a nivel masculino y femenino.

Además, Chile sumó otro oro en el remo, una de sus disciplinas fuertes: La dupla de Josefa Vila y Victoria Hostetter se impusieron en la categoría de remo coastal WC2x, superando a los equipos de Perú, Uruguay y El Salvador.

A falta de la jornada final, el Team Chile suma 51 oros, 56 platas y 60 bronces (167 preseas), inamovible del cuarto puesto del medallero. Este domingo culmina la fiesta bolivariana con las últimas definiciones en karate, vóleibol playa y patinaje de velocidad.

- Revisa las medallas del Team Chile en la acción sabatina: