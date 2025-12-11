Ignacio Casale y su vuelta al Dakar: Con esta versión más madura haremos algo bien

El piloto nacional Ignacio Casale conversó esta jornada en las Tardes Deportivas de Cooperativa y se refirió a su decisión de volver a las pistas para correr el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, tras un receso que duró dos años.

"Después de 15 años consecutivos corriendo el Dakar, en 2024 sentí que necesitaba un descanso, no tanto físico, sino más mental. Dije: 'Cuando me vuelvan las ganas, volveremos'. Y así fue. Me llamaron hace muy poquito tiempo, fue una locura este proyecto. De la noche a la mañana voy al Dakar", comenzó mencionando.

Seguido a ello, apuntó: "No fue una decisión fácil de tomar porque tuve muy poco tiempo para prepararme. De hecho, el auto lo voy a probar recién entre el 1 y el 2 de enero, mientras que la carrera parte el 3. Estoy seguro que con esta versión más madura haremos algo bien".

"Por primera vez en mi carrera voy sin presión. Quiero reencantarme con lo que amo. Si llego a ganar en el futuro va a ser buenísimo, pero no es algo que ande buscando desesperadamente. Ya cumplí mis sueños, soy tricampeón y el primer chileno en ganar el Dakar", agregó.

Finalmente, Casale se refirió al terreno saudí: "El gran problema que tenemos ahora es que allá en enero es invierno. Cuando se corría acá (en Sudamérica) era verano, los días eran más largos. Allá muchas veces terminamos de noche. Hay que ser muy inteligente para esas etapas largas, así no te recortan tanto tiempo".

"Ahora vamos a tener menos dunas, algo que para los chilenos no es tan bueno porque a mi me acomoda mucho. Vamos a tener más piedra, pero tenemos que adecuarnos a lo que venga", cerró.