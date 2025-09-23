Tabilo tras su título en Chengdú: Ha sido un año muy duro, quiero seguir con todo

El tenista chileno Alejandro Tabilo (72° del mundo) celebró su título en el ATP de Chengdú, China, con emocionadas palabras por una corona revitalizadora en su retorno a las canchas, tras una lesión enmarada en una turbulento transitar este 2025.

"Muy feliz. Increíble sensación. Estamos sin palabras. Había cansancio, batalla mental. Fue muy duro. Muy enfocado en seguir luchando, se dieron las cosas, pudimos sacar esos dos match point (en contra) y feliz. Estoy tratando de procesar todo lo que pasó; inolvidable", dijo a CNN Chile.

El nacional otorgó un valor especial a la conquista pues "ha sido un año muy duro, con muchas lesiones. Ha sido duro agarrar ritmo y seguir. Cada vez que volví tuve que parar. Ojalá seguir sano y muy feliz por cómo se dio esta semana".

"Justo antes de empezar la qualy le dije a mi novia que ojo, antes ya pudimos hacer una vez el venir de la qualy y ganar el torneo. Se dio y ahora, obviamente, quiero seguir con todo y seguir avanzando", agregó.

#CNNDeportes 🎾 | [Entrevista] Conversamos en exclusiva con el campeón del ATP de Chengdú, Alejandro Tabilo.



El tenista chileno valoró su logro y se refirió al complejo año que había tenido: "Ha sido un año muy duro (...) estoy muy feliz por cómo se dio esta semana".



— CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2025

Además, "Jano" explicó nuevamente su ausencia de la Copa Davis ante Luxemburgo: "Ya había hablado con Nico (Massú) antes, desde Canadá o Cincinatti que estaba difícil por todas las lesiones y por cómo iba a volver. Justo, también me doblé el tobillo en Winston-Salem. La decisión era más cuidar el cuerpo, porque era largo el viaje y cambiar de superficie".

"De cemento a arcilla y volver a cemento hubiese sido muy duro y había que cuidar, sabiendo que estábamos haciendo las cosas bien. Necesitaba algunas semanas para que se me de y subir en el ranking, pero era por el calendario y el cambio de superficie", ahondó.

Respecto a la temporada, Tabilo remarcó que "ha sido muy duro, como dije, con muchos altos y bajos. Antes de la (lesión de) muñeca le había ganado a Djokovic, tuve que parar y estuve casi un mes afuera. Pudimos volver en Roland Garros, hice dos torneos en semifinales y me desgarré; dos meses afuera. Ha sido un año muy duro en lo mental y al poder hacer esto, con la emoción que siento, no tengo palabras".

También palpitó lo que será el ATP 500 de Tokio y el debut contra el belga Zizou Bergs (45°): "Obviamente para mi todos los torneos son importantes y ojalá llegar lo mejor posible. Ya tengo confirmado jugar ahí y veré cómo despierto; trato de recuperar lo mejor posible y de ahí ver cómo estamos. Por mi parte estoy a full y quiero seguir con este ritmo".

"Ojalá seguir con la misma racha, pero tomarlo con calma y estar con cuidado, porque no queremos forzar tampoco", cerró.