Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.8°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Barrios batalló por más de cuatro horas para meterse en semifinales del Challenger de Lima

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chillanejo se impuso en un apretado encuentro ante el argentino Juan Bautista Torres.

Barrios batalló por más de cuatro horas para meterse en semifinales del Challenger de Lima
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Tomás Barrios (122° del ATP) firmó una de sus victorias más luchadas de la temporada al superar al argentino Juan Bautista Torres (381°) por los cuartos de final del Challenger 75 de Lima por un apretado 7-6 (2), 6-7 (6) y 7-6 (10).

En un duelo de más de cuatro horas, el chillanejo mostró solidez en el primer parcial y consiguió sacar la ventaja tras el tie break. No obstante, el trasandino elevó su agresividad para emparejar la cuenta bajó el mismo expediente ante el desgaste del criollo.

La tercera manga tuvo quiebres cruzados en los juegos finales, pero todo volvió a definirse en otro tie break. Allí, Barrios salvó cinco match points, resistió la presión y terminó imponiendo su mayor consistencia para cerrar una clasificación que reafirma su lucha por recuperar terreno en el circuito.

Instalado en semifinales, el chileno enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Román Burruchaga (105°), cuarto cabeza de serie, y el ecuatoriano Alvaro Guillén Meza (213°).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada