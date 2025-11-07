Barrios batalló por más de cuatro horas para meterse en semifinales del Challenger de Lima

El tenista chileno Tomás Barrios (122° del ATP) firmó una de sus victorias más luchadas de la temporada al superar al argentino Juan Bautista Torres (381°) por los cuartos de final del Challenger 75 de Lima por un apretado 7-6 (2), 6-7 (6) y 7-6 (10).

En un duelo de más de cuatro horas, el chillanejo mostró solidez en el primer parcial y consiguió sacar la ventaja tras el tie break. No obstante, el trasandino elevó su agresividad para emparejar la cuenta bajó el mismo expediente ante el desgaste del criollo.

La tercera manga tuvo quiebres cruzados en los juegos finales, pero todo volvió a definirse en otro tie break. Allí, Barrios salvó cinco match points, resistió la presión y terminó imponiendo su mayor consistencia para cerrar una clasificación que reafirma su lucha por recuperar terreno en el circuito.

Instalado en semifinales, el chileno enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Román Burruchaga (105°), cuarto cabeza de serie, y el ecuatoriano Alvaro Guillén Meza (213°).