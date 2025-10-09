Tomás Barrios ratificó favoritismo y avanzó a cuartos de final en el Challenger de Cali

El tenista nacional Tomás Barrios (137° del ranking ATP) ratificó esta tarde su condición de primer sembrado del Challenger de Cali y derrotó cómodamente al argentino Luciano Emanuel Ambrogi (447°) para instalarse en los cuartos de final del torneo colombiano.

A pesar de sufrir un leve traspié en el primer set, el chillanejo se recompuso rápidamente e hizo pesar su categoría sobre el trasandino, imponiéndose por 6-4 y 6-2 en una hora y 20 minutos de partido.

Luego de intercambiar quiebres con su adversario en el tercer y cuarto juego, la cuarta raqueta nacional recuperó la solidez en su servicio y tomó la delantera con un 6-4.

La segunda manga fue prácticamente un monólogo del ñublino, quien con rupturas en el tercer y séptimo juego abrochó su victoria con un holgado 6-2.

En la siguiente ronda, Barrios se verá las caras con el qualy brasileño Mateus Alves (462°), quien dio cuenta del argentino Federico Agustín Gómez (208°) por 6-3 y 6-2.