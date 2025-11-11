Tomás Barrios tuvo debut triunfal en el Challenger de Montevideo

El chileno Tomás Barrios, 111° en el ranking mundial, tuvo un debut triunfal este martes en el Challenger de Montevideo, en Uruguay, solo dos días después de haberse coronado en el torneo de Lima 2 en Perú.

Barrios, octavo favorito en la arcilla uruguaya, se impuso por 6-4 y 6-1 ante el boliviano Juan Carlos Prado (228°) en una hora y 17 minutos, avanzando a octavos de final.

En la próxima ronda, Barrios enfrentará al ganador de la llave entre el local Franco Roncadelli (366°) y el argentino Genaro Olivieri (221°).