Cristian Garin se bajó de las clasificaciones del Masters 1.000 de Madrid

Luego de su buena semana en Munich, el tenista chileno Cristian Garin (93° de la ATP) optó por bajarse del Masters 1.000 de Madrid, certamen donde el número tres nacional debía jugar las clasificaciones.

El deportista debía jugar este mismo lunes ante el francés Quentin Halys (170°) por la primera ronda de las clasificaciones, no obstante, de acuerdo a lo informado por varias cuentas que siguen el circuito presentó un cuadro de fiebre que le impidió jugar.

Recordar que Garin venía de jugar en Munich, ciudad donde la lluvia fue protagonista y obligó a jugar con humedad y bajas temperaturas.

Ante ello, la representación chilena en la capital española quedará supeditada a lo que hagan Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, quienes se podrían topar en segunda ronda si el zurdo supera su estreno,

Garin has withdrawn from Madrid qualifying with a fever. He will be replaced by Pablo Llamas Ruiz.