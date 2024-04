Duelo entre Garin y Rodionov en Estoril será concluido el martes

El partido protagonizado por el tenista chileno Cristian Garin (112° de la ATP) y el austriaco Jurij Rodionov (119°) por la primera ronda del ATP de Estoril fue interrumpido y finalizará el martes.

El compromiso vivía su segundo set, con el europeo en ventaja de 5-4, cuando la lluvia impidió que se siguiera jugando en la arcilla portuguesa.

El primer set fue ganado por Garin en el tie-break, con marcador de 7-6(3).

El choque se terminará de jugar el martes, según informó la organización.

Play is CANCELLED for the night here.



Garin vs. Rodionov will finish tomorrow. pic.twitter.com/Vh3Yi8wu92