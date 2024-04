Lluvia mantuvo aplazado el choque de Garin y Rodionov en Estoril

Las incesantes lluvias que este martes se hicieron sentir en Estoril aplazaron hasta el miércoles la conclusión del partido que empezaron el lunes el chileno Cristian Garin (112° de la ATP) y el austríaco Jurij Rodionov (119°), por la primera ronda.

El pleito estaba agendado para el segundo turno del Estadio Millenium, principal cancha del campeonato luso, pero el tiempo obligó primero a retrasar el desarollo de los compromisos y luego a suspender de forma definitiva la actividad.

Desde el torneo anunciaron que devolverán dinero a quienes ostentaban boletos para este martes.

Garin tenía la delantera ante el europeo tras ganar el primer set en tie-break, aunque en la segunda manga estaba en desventaja, por parciales de 7-6(3) y 4-5.

Play is CANCELLED for the day after a terrible day 😢



ALL the ticket holders will get a refund. pic.twitter.com/WoQK5PzaaD