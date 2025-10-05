Los festejos de Cristian Garin tras conquistar el Challenger de Antofagasta
Publicado:
El tenista chileno Cristian Garin (125°) festejó este domingo luego de coronarse en el Challenger de Antofagasta tras vencer al argentino Facundo Díaz Acosta (265°) con parciales de 2-6, 6-3 y 6-3.
