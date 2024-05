Nicolás Jarry cortó su mala racha con triunfal estreno en el Masters de Roma

El tenista chileno Nicolás Jarry (24° ATP) superó con éxito el debut en el Masters 1.000 de Roma, instalándose en tercera ronda tras batir en dos sets al local Matteo Arnaldi (37°).

Tras dos horas y seis minutos de juego, el "Príncipe" se llevó el triunfo junto a los pasajes a la siguiente etapa con parciales de 6-2 y 7-6(6).

La primera manga fue sólida para la primera raqueta nacional, pero en el segundo set tuvo que luchar para evitar la extensión del duelo a un tercer parcial.

"Nico" estuvo con siete set points en contra durante el tie break, pero logró remontar para cerrar el duelo con un 8-6 en el desempate.

